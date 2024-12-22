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انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

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انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - شهد مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- اليوم الأحد الموافق ٢٠ من جمادى الأخرة ١٤٤٦ه‍، ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م، انعقاد مجلس الحديث العشرين، لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد المتصل، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.  

انعقاد مجلس الحديث العشرين  لقراءة «صحيح الإمام البخاري»

شارك في المجلس نخبة من علماء الحديث الشريف، إذ تولى القراءة: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع 
من أول باب: «استعانة اليد في الصلاة»
إلى نهاية باب: «إذا انفلتت الدابة في الصلاة»
والأستاذ الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد 
من أول باب: «ما يجوز من البصاق»
إلى نهاية باب: «إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده»
والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي 
من أول باب: «الإشارة في الصلاة»
إلى نهاية باب: «غسل الميت ووضوئه»

 جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية

تأتي هذه المجالس الحديثية في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، من خلال قراءة «صحيح الإمام البخاري» بسند متصل، بهدف تعزيز الفهم الصحيح للسنة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث الشريف، بما يؤكد المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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