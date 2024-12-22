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التموين: توريد 3.43 مليون طن قمح و22 منشأ لاستيراده - أخبار كلمتك

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التموين: توريد 3.43 مليون طن قمح و22 منشأ لاستيراده - أخبار كلمتك

التموين: توريد 3.43 مليون طن قمح و22 منشأ لاستيراده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم توريد القمح في موسم 2024 بلغ  حوالي 3.43 مليون طن. 

وأكدت وزارة التموين تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري. 

 

الاحتياطي الاستيراتيجي من السلع 

وأشارت وزارة التموين إلى توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائي، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية. 

وأوضحت أن بلغ المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية (القمح السكر التمويني الزيت التمويني اللحوم الحية السوداني اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والمكرونة (توريدات محلية) حوالي 6 أشهر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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