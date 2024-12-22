منصة TOD تروج لمسلسل "سراب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:33 مساءً - بدأت منصة TOD في الترويج لمسلسل سراب للفنان خالد النبوي استعداد لعرضه قريبا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة فيديو تشويقي يحث الجمهور على توقع أبطال المسلسل.

كما نشر حساب المنصة بوستر الفنان خالد النبوي وتم الكشف عن اسم الشخصية التي سيقدمها خلال المسلسل، حيث أرفق حساب المنصة تعليق “انضموا إلى النجم خالد النبوي في شخصية طارق في مسلسل سراب قريبا على TOD لا تفوتوا هذه التجربة المثيرة.”

أبطال مسلسل سراب

ومسلسل سراب هو عمل فني قصير مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، ويشهد المسلسل التعاون الأول بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

ومسلسل سراب تدور أحداثه حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب التضحية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وهو عمل مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

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