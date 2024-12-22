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شاهد بالصور الشاب الذي قتل والدته اثناء اعدامه في عدن(تفاصيل) - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور الشاب الذي قتل والدته اثناء اعدامه في عدن(تفاصيل) - أخبار كلمتك

شاهد بالصور الشاب الذي قتل والدته اثناء اعدامه في عدن(تفاصيل) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:12 مساءً - كلمتك/خاص:

نفذت نيابة إستئناف جنوب عدن صباح اليوم، في ساحة السجن المركزي بالمنصورة محافظة عدن، حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تعزيراً بحق المحكوم عليه عفيف سالم محمد الحاج لقتله عمداً وعدواناً المجني عليها والدته فطومة عمر عبدالله باسحيم.

وجرى تنفيد حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة صيرة الإبتدائية الصادر بتاريخ 2020/9/10م في القضية الجنائية رقم 44 لعام 2020م ج.ج نيابة صيرة الإبتدائية الذي قضت بالحكم على عفيف سالم محمد الحاج بالإعدام قصاصاً رمياً حتى الموات لقتله المجني عليها والدته فطومة عمر عبدالله باسحيم عمداً وعدواناً، وعلى حكم محكمة إستئناف محافظة عدن الشعبة الجزائية الثانية الصادر بتاريخ 2021/12/5م، وعلى القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة العسكرية (هيئة جزائية ب) الصادر بتاريخ  2024/5/26م والقاضي بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل الصفة من القتل القصاص إلى التعزير، وعلى تقرير النائب العام الصادر بتاريخ 2024/9/9م، وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ  2024/11/12م.

وبعد أستكمال تلك الإجراءات وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بإستكمال إجراءات التنفيد، وبعد تلاوة منطوق الحكم، ووثيقة التنفيد من قبل القاضي مصطفى صلاح الزليخي، تم تنفيذ حكم الإعدام تحت إشراف وحضور رئيس نيابة إستئناف جنوب محافظة عدن القاضي وضاح عبدالله باذيب، وحضور وكيل نيابة صيرة الإبتدائية القاضي هاني وديع أمان، ووكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، والقاضي أنيس صالح جمعان، ووكيل نيابة السجن المركزي القاضي ناصر مدهش، وأعضاء نيابة السجن المركزي القاضي صلاح الجنيدي، والقاضي حامد سمير شوطح، والقاضيه صفيه محفوظ علي، والقاضي محمد نجيب عوض، ورئيس القلم الجنائي نيابة إستئناف جنوب عدن الأستاذ عمرو أنيس بلال، ورئيس القلم الجنائي نيابة صيرة الإبتدائية الأ ستاذ أيمن الصوفي، ومدير السجن المركزي العقيد نقيب اليهري، وأولياء دم المجني عليها، وعدد من أفراد الأمن و المواطنين.  

وجاء تنفيد الحكم بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بحرصه على تسريع الإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي، والتي أكملت لاولياء الدم حقهم حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تعزيراً من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

الجدير بالذكر إن هذا الحكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تعزيراً، هو أول حكم يتم تنفيده من قبل النيابة العامة في محافظة عدن.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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