العمالقة تلمح لموجة انشقاقات قد تضرب هؤلاء - أخبار كلمتك

العمالقة تلمح لموجة انشقاقات قد تضرب هؤلاء - أخبار كلمتك

«رئيس هيئة الدواء» يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً - أخبار كلمتك

«رئيس هيئة الدواء» يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح الصور الأولى من الكواليس.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل «حسبة عمري» - أخبار كلمتك

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على الاتصالات برباعية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على الاتصالات برباعية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

فحوصات طبية لنجم الأهلي بعد شكواه من الإصابة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

فحوصات طبية لنجم الأهلي بعد شكواه من الإصابة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اسقاط طائرة حربية امريكية - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون اسقاط طائرة حربية امريكية - أخبار كلمتك

عاجل:توتر الأوضاع بهذه المنطقة وسقوط قتيل وسط انتشار امني واختطاف المواطنين - أخبار كلمتك

عاجل:توتر الأوضاع بهذه المنطقة وسقوط قتيل وسط انتشار امني واختطاف المواطنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

دياز يسجل هدف ليفربول السادس في شباك توتنهام (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دياز يسجل هدف ليفربول السادس في شباك توتنهام (صور) - أخبار كلمتك

دياز يسجل هدف ليفربول السادس في شباك توتنهام (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:22 مساءً - الدوري الإنجليزي، سجل لويس دياز الهدف السادس لصالح ليفربول في شباك توتنهام بالدقيقة 86 من المباراة التي تجمعهما  على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح النتيجة 6-3 لصالح الريدز.

أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام 

وسجل لويس دياز الهدف الاول لفريق ليفربول في الدقيقة 23، بينما أضاف ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 36، بينما سجل جيمس ماديسون الهدف الاول لفريق توتنهام في الدقيقة 41، وضاعف دومنيك سوبوسلاي النتيجة لليفربول بعد تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع، ثم احزر محمد صلاح الهدف الرابع والخاس في الدقيقة 54 و61، وسجل كولوسيفسكي هدف توتنهام الثاني امام  ليفربول افي الدقيقة 72، وسجل سولانكي الهدف الثالث في شباك ليفربول بالدقيقة 83.

 

87d238f315.jpg
bee4ba38ad.jpg
4f96cfebd2.jpg
481cac8cc3.jpg
71c61553a7.jpg

تشكيل ليفربول أمام توتنهام 


 حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وكوستاس تسيميكاس.

 خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا ولويس دياز.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول 

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوشين، جراي، سبينس

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي، هيونج مين سون 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وكيل جروس يكشف مفاجأة في عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق