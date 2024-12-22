خوفا من الانتفاضة.. الحوثيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

شنت مليشيا الحوثي، اليوم حملات تفتيش مباغتة، في عدد من الفنادق، بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، خلال الأيام الماضية، بحجة البحث عن مطلوبين.

وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيات الحوثية، شنت خلال الأيام الماضية، حملات تفتيش دقيقة، تستهدف نزلاء الفنادق، في صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن نزلاء عدد من الفنادق تفاجأوا بحملات أمنية حوثية، بعد منتصف الليل، وقام عناصر المليشيات بأخذ بياناتهم، وتفتيش الغرف والأجنحة، والتحقيق مع بعض نزلاء الفنادق.



وبررت المليشيات الحوثية، تلك الحملات بالبحث عن مطلوبين، في ظل تخوفاتها المستمرة من أي تحركات شعبية قد تندلع ضدها.

وتعيش المليشيات الحوثية، حالة من الخوف والهلع، عقب انهيار نظام الأسد في سوريا، والهزيمة الساحقة التي لحقت بحزب الله اللبناني، وتخلّي إيران عن أذرعها في المنطقة.