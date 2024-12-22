زيارة جديدة للرئاسي اليمني إلى مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف بالرياض بشأن الأوضاع - أخبار كلمتك



تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور فرج البحسني عن زيارته لمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في العاصمة السعودية الرياض

وقال البحسني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏خلال زيارتنا اليوم إلى مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في العاصمة السعودية الرياض، أشدنا بالدور المحوري الذي تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة القوات المشتركة، في دعم قوات حكومة بلادنا وتعزيز جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وأكدت أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلادنا ودول التحالف، ويعكس التزامهم المشترك بأمن واستقرار المنطقة.



وأكد البحسني انه تم مع قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، مناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في بلادنا، وسبل تعزيز آليات التنسيق المشترك بين القيادات العسكرية اليمنية والقوات المشتركة للتحالف العربي في ظل الظروف الراهنة. وأهمية دعم قدرات قواتنا المسلحة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.



ووجه البحسني رسالة شكر لقيادة القوات المشتركة على حرصها المستمر في تقديم الدعم اللازم لقواتنا المسلحة، للعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.