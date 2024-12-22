مميزات تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر المحمول لحماية حقوق المستهلكين - أخبار كلمتك

مميزات تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر المحمول لحماية حقوق المستهلكين - أخبار كلمتك

الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - المارد ينتفض.. الأهلي يكتسح شباب بلوزداد 6-1 بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - المارد ينتفض.. الأهلي يكتسح شباب بلوزداد 6-1 بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحرز الهدف السادس للأهلي في مرمى شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحرز الهدف السادس للأهلي في مرمى شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي في شباك شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي في شباك شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بعد تسجيل وصناعة هدفين بتوتنهام، صلاح يحقق رقما جديدا بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بعد تسجيل وصناعة هدفين بتوتنهام، صلاح يحقق رقما جديدا بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام - أخبار كلمتك

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يواصل تقدمة على توتنهام 1/4 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يواصل تقدمة على توتنهام 1/4 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

زيارة جديدة للرئاسي اليمني إلى مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف بالرياض بشأن الأوضاع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زيارة جديدة للرئاسي اليمني إلى مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف بالرياض بشأن الأوضاع - أخبار كلمتك

زيارة جديدة للرئاسي اليمني إلى مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف بالرياض بشأن الأوضاع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:44 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور فرج البحسني عن زيارته لمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في العاصمة السعودية الرياض

 

وقال البحسني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏خلال زيارتنا اليوم إلى مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في العاصمة السعودية الرياض، أشدنا بالدور المحوري الذي تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة القوات المشتركة، في دعم قوات حكومة بلادنا وتعزيز جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وأكدت أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين بلادنا ودول التحالف، ويعكس التزامهم المشترك بأمن واستقرار المنطقة.


وأكد البحسني انه تم  مع قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، مناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في بلادنا، وسبل تعزيز آليات التنسيق المشترك بين القيادات العسكرية اليمنية والقوات المشتركة للتحالف العربي في ظل الظروف الراهنة. وأهمية دعم قدرات قواتنا المسلحة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.


ووجه البحسني رسالة شكر لقيادة القوات المشتركة على حرصها المستمر في تقديم الدعم اللازم لقواتنا المسلحة، للعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عاجل:سماع دوي انفجار عنيف بعدن. - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق