مليشيا الحوثي تكشف تفاصيل إفشال اكبر هجوم امريكي بريطاني على صنعاء وحالة من الإرباك والفوضى - أخبار كلمتك

كشفت مليشيا الحوثي تفاصيل إفشال اكبر هجوم امريكي بريطاني على صنعاء الساعات الماضية



واكد نائب رئيس المكتب الإعلامي لمليشيا الحوثي نصرالدين عامر انه تم إفشال هجوم أمريكي بريطاني هو الأكبر، كان قد بدأ على صنعاء

و أوضح نصر الدين ان الهجوم على حاملة الطائرات ومجموعتها تزامن مع الهجوم الأمريكي مما اضطر المقاتلات إلى العودة للدفاع عن القوات الأمريكية،

مشيراً انه خلال ذلك سقطت الطائرة الأمريكية، وسيطرت حالة من الإرباك والفوضى في أوساط القوات الامريكية، مما اضطر القوات الأمريكية في نهاية المطاف للانسحاب إلى مكان بعيد في شمال البحر الأحمر وفشلت العملية الأمريكية الكبرى