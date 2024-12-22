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مليشيا الحوثي تكشف تفاصيل إفشال اكبر هجوم امريكي بريطاني على صنعاء وحالة من الإرباك والفوضى - أخبار كلمتك

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مليشيا الحوثي تكشف تفاصيل إفشال اكبر هجوم امريكي بريطاني على صنعاء وحالة من الإرباك والفوضى - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف تفاصيل إفشال اكبر هجوم امريكي بريطاني على صنعاء وحالة من الإرباك والفوضى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مليشيا الحوثي تفاصيل إفشال اكبر هجوم امريكي بريطاني على صنعاء الساعات الماضية 


واكد نائب رئيس المكتب الإعلامي لمليشيا الحوثي نصرالدين عامر انه تم إفشال هجوم أمريكي بريطاني هو الأكبر، كان قد بدأ على صنعاء

و أوضح نصر الدين ان الهجوم على حاملة الطائرات ومجموعتها تزامن مع الهجوم الأمريكي مما اضطر المقاتلات إلى العودة للدفاع عن القوات الأمريكية،

مشيراً انه خلال ذلك سقطت الطائرة الأمريكية، وسيطرت حالة من الإرباك والفوضى في أوساط القوات الامريكية، مما اضطر القوات الأمريكية في نهاية المطاف للانسحاب إلى مكان بعيد في شمال البحر الأحمر وفشلت العملية الأمريكية الكبرى

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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