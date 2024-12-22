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شاهد بالصور ... الجماهير اليمنية تتلقى خبر صادم الليلة - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور ... الجماهير اليمنية تتلقى خبر صادم الليلة - أخبار كلمتك

شاهد بالصور ... الجماهير اليمنية تتلقى خبر صادم الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:45 مساءً - كلمتك: خاص

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اجتمعت الجماهير الرياضية في مدينة تعز الليلة لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس الخليج 26  مع نظيره العراقي عبر شاشات العرض المخصصة لمؤازرة منتخبنا الوطني


هذا ورغم الحشد للجماهير الرياضية بتعز لكن بالنهاية شاهدت اللحظة الصادمة لهدف الفوز من قبل المنتخب العراقي

واستهل منتخب العراق حملة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس الخليج، بالفوز على نظيره اليمني 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالنسخة رقم 26 التي انطلقت يوم السبت في الكويت وتتواصل حتى الثالث من يناير المقبل.


وسجل أيمن حسين، هدف المباراة الوحيد للمنتخب العراقي في الدقيقة 64.


وجاء فوز العراق ليكون الأول في نسخة خليجي 26، بعدما انتهت مباراتا الأمس بين الكويت وعمان، وقطر والإمارات بالتعادل بنتيجة 1-1.


وتستأنف مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، في وقت لاحق من يوم الأحد، حيث يلتقي منتخب السعودية مع نظيره البحرينيf0bc789442.jpged56d386be.jpg

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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