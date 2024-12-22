مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية أحمد رزق في «سيد الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - يشارك الفنان أحمد رزق، في مسلسل «سيد الناس» بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويجسد أحمد رزق، خلال مسلسل سيد الناس شخصية عفيفي، وهو شقيق الجارحي الذى يقدم دوره الفنان عمرو سعد، ولكنهم مختلفان في التفكير، فالجارحي يقف مع المظلوم أما عفيفي يريد أن يستولى على حقوق الناس، مما يجعلهم يدخلان في مشاكل كثيرة خلال أحدث العمل.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لتصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

وتدور أحداث مسلسل «سيد الناس» في إطار تشويقي بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات، لتتصاعد الأحداث في هذا الإطار.

وفي وقت سابق، أعلن المخرج محمد سامي، إنشاء وحدة إخراج ثانية لـ مسلسل «سيد الناس» بطولة الفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتم إنشاء وحدة الإخراج الثانية، لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.