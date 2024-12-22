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أحمد رزق شقيق عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

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أحمد رزق شقيق عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

أحمد رزق شقيق عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - يواصل النجمان عمرو سعد وأحمد رزق تصوير أحداث مسلسلهما الجديد “سيد الناس”، والذى انتهى من تصوير ما يقرب من 15% من أحداث العمل، ويتعرض عمرو سعد خلال العمل للعديد من المشاكل. 

ويلعب الفنان أحمد رزق خلال مسلسل “سيد الناس” شخصية “عفيفي” وهو شقيق “الجارحي” الذى يقدم دوره الفنان عمرو سعد، ولكنهم مختلفان في التفكير، فالجارحي يقف مع المظلوم أما عفيفي يريد أن يستولى على حقوق الناس، مما يجعلهم يدخلان في مشاكل كثيرة خلال أحدث العمل. 

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

شخصية إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معها لأنها تعتبره ابنها.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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