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فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات - أخبار كلمتك

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فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات - أخبار كلمتك

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - حقق فيلم “الهنا اللي انا فيه” إيرادات أمس وصلت لـ2 مليون و500 ألف جنيه، ووصل إجمالى الإيرادات التي حققها العمل منذ بداية عرضه إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحا كبيرا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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