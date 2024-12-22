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أول تعليق من جنبلاط على لقائه بالجولاني - أخبار كلمتك

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أول تعليق من جنبلاط على لقائه بالجولاني - أخبار كلمتك

أول تعليق من جنبلاط على لقائه بالجولاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:20 مساءً - قال وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب الاشتراكي اللبناني: إن اللقاء مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع الملقب بالجولاني كان مثمرا.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف جنبلاط: "الطريق طويل وسوريا ولبنان يعانيان من التوسع الإسرائيلي.. نتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية السورية الى الأصول الطبيعية من خلال العلاقات الدبلوماسية".

 

لقاء جنبلاط  وأحمد الشرع

وفي وقت سابق من اليوم، قال  أحمد  الشرع  رئيس هيئة تحرير الشام ،  خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط:” سوريا تغيرت واستطعنا حماية المنطقة والإقليم ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

وتابع: "نأمل أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة، فـ لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا ونأمل بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين، فالنظام السابق قمع اللبنانيين والسوريين واغتال قيادات من الجانبين. معتزون بثقافتنا وإسلامنا وديننا يحمي حقوق كل الطوائف والملل".

وأشار الي أن أهالي السويداء كانوا جزءًا من العملية العسكرية التي أسقطت النظام، كما  ألمح الي تطلعهم  لإعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري واللبناني.

وقال  قائد هيئة تحرير الشام:"  إن سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان على الإطلاق، وإنها ستكون سندًا له".

وأضاف الجولاني أن سوريا دخلت مرحلة جديدة و"سنبتعد عن الثأر، بينما قال جنبلاط إنه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية لملاحقة نظام بشار الأسد".

 

جنبلاط يلتقي مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير

وقدم جنبلاط  هدية لقائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في زيارة تأتي عقب سقوط الأسد،  عبارة عن كتاب عن جده الأمير شكيب أرسلان.

وقبل وقت سابق من اليوم وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، اليوم  الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. والتقى جنبلاط مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير.

والتقي جنبلاط بزعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني في قصر الشعب في دمشق، فيما ارتدى الشرع بدلة خلال اللقاء. 

ويرافق جنبلاط وفد كبير من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وزراء حاليين وسابقين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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