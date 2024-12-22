بعد تألقه في مباراة ليفربول وتوتنهام، سلوت يكشف أكثر ما يميز محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أشاد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بتألق محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، بعد قيادته فريقه لفوز كبير على توتنهام 6 / 3، في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تألق محمد صلاح، حيث سجل هدفين وصنع مثليهما، ليقود ليفربول لفوز كبيرة على توتنهام 6 / 3، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "تتكون لديك فكرة قبل أن تبدأ العمل مع اللاعبين، لكن أفضل طريقة للحكم عليهم - أو تجربتهم - هي عندما تبدأ العمل معهم، أعتقد أن محمد صلاح أظهر ما أظهره لسنوات عديدة في ليفربول، فهو قادر على تسجيل الأهداف، ويتعين على الفريق فقط أن يوفر له ما يكفي من الإمكانات لكي يصل إلى المواقع التي وصلها اليوم في الملعب عدة مرات، ثم يصبح قادرًا على تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة".

وعن أكثر ما يميز النجم المصري محمد صلاح، قال سلوت: "بغض النظر عن كونه لاعب كرة قدم جيد جدًا، أعتقد أنه شخص مُحبب للغاية للعمل معه أيضًا، هو دائمًا موجود من أجل مساعدة زملائه في الفريق، أنا منبهر بأنه دائمًا متواضع، لذا أعتقد أنه سيعمل غدًا - أو حتى الآن - على التعافي، إنه يفهم ما يتطلبه الأمر ليكون على هذا المستوى كل ثلاثة أيام وهو يعمل بجد حقًا من أجل ذلك".

واختتم: "لذلك، ربما كان الأمر الذي أعجبني أكثر هو أن لاعبًا من الطراز الأول مثله يفهم مدى الجهد الذي يتعين عليه بذله من أجل الجودة التي يظهرها".

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول

فيما أدلى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بتصريحات مثيرة عقب مباراة فريقه اليوم ضد توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها الريدز بنتيجة عريضة 6-3، في الجولة السابعة عشر.

وقدم محمد صلاح أداءا مميزا في مباراة اليوم رفقة ليفربول، حيث سجل هدفين وصنع مثليهما.

تصريحات محمد صلاح بعد مباراة توتنهام

وقال محمد صلاح، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "كنا جيدين للغاية على صعيد الهجوم، ولكن نحتاج إلى التحسن كفريق من الناحية الدفاعية، استقبال 3 أهداف أمر صعب للغاية، ولكن النتيجة جيدة، نأمل الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف: "لقد توقعنا ذلك (مباراة مجنونة)، بالنظر إلى الطريقة التي يلعبون بها، طريقة مفتوحة، يستمتعون بكرة القدم، أقوياء من الناحية الجسدية والذهنية، يجب أن تكون متواجدًا دائمًا في المباراة".

وواصل: "لا يغيرون كثيرًا من طريقة لعبهم، إنها مكثفة، جاء مانشستر سيتي إلى هنا وعانى (خسر 4/0) والفرق الأخرى أيضًا، أنا سعيد لأننا فزنا ولأنهم لعبوا مباراة قوية".

وعن كونه أصبح أول لاعب يسجل 10ويصنع 10 في الدوري الإنجليزي قبل عيد الميلاد، قال: "لم أفكر في الأمر قبل المباراة ولكنني سعيد لأنني فعلت ذلك، وهو أمر يجعلني فخورًا، سأستمر في العمل الجاد".

وعن كونه أصبح رابع هداف في تاريخ ليفربول على مر العصور، برصيد 229 هدفًا، قال: "من الرائع أن أحقق ذلك في مثل هذا النادي الكبير، ولكن أهم شيء هو أننا فزنا بالمباراة، أينما أنهيت مسيرتي، فأنا سعيد بذلك".

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله

وواصل محمد صلاح بذلك إثارته للجدل حول مستقبله مع ليفربول، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل.

وعندما سُئل عما إذا كان هناك تحديث بشأن مستقبله، ليرد قائلًا: "لا".

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