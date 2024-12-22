اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:نهاية مباراة منتخب اليمن امام العراق بكاس الخليج بالكويت بهذه النتيجة - أخبار كلمتك

عاجل:نهاية مباراة منتخب اليمن امام العراق بكاس الخليج بالكويت بهذه النتيجة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - جيسون ستاثام يتصدر التريند.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - جيسون ستاثام يتصدر التريند.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يتابع مع نظيره الروسي آخر مستجدات المنطقة الصناعية الروسية بـ «اقتصادية قناة السويس» - أخبار كلمتك

عبد العاطي يتابع مع نظيره الروسي آخر مستجدات المنطقة الصناعية الروسية بـ «اقتصادية قناة السويس» - أخبار كلمتك

وزير الشؤون النيابة ينعى والدة أمين عام مجلس النواب - أخبار كلمتك

وزير الشؤون النيابة ينعى والدة أمين عام مجلس النواب - أخبار كلمتك

تكريم وزير الثقافة باحتفالية عيد العلم الـ 19 بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

تكريم وزير الثقافة باحتفالية عيد العلم الـ 19 بجامعة القاهرة - أخبار كلمتك

نتنياهو يحذر الحوثيين: سنتحرك بقوة كما تعاملنا مع أذرع إيران - أخبار كلمتك

نتنياهو يحذر الحوثيين: سنتحرك بقوة كما تعاملنا مع أذرع إيران - أخبار كلمتك

أحمد الشامي: نجاح مسلسل رقم سري فاق توقعاتي - أخبار كلمتك

أحمد الشامي: نجاح مسلسل رقم سري فاق توقعاتي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتقدم على إشبيلية 1/3 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

ريال مدريد يتقدم على إشبيلية 1/3 بالشوط الأول في الليجا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

دعوة جديدة من قبل الحكومة للمشاركة في هذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دعوة جديدة من قبل الحكومة للمشاركة في هذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

دعوة جديدة من قبل الحكومة للمشاركة في هذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني دعوة جديدة لجميع اليمنيين للمشاركة في حملة ‎شبيحة_الحوثي 
 

وقال الوزير الارياني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
ايها اليمنيين الأحرار داخل اليمن وخارجه، أصحاب الضمائر الحية في كل مكان ..

لقد آن الأوان لكشف الغطاء عن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي استهدفت اليمنيين دون استثناء، ووزعت الحزن والالم في كل منزل، ولم يسلم من ظلمها وبطشها وارهابها احد
لذلك .. ندعوكم للمشاركة في حملة ‎#شبيحة_الحوثي التي تنطلق اليوم الاحد الساعة 6 مساءً الموافق 22 ديسمبر، لرصد وفضح أسماء قيادات المليشيا الحوثية التي ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد ونهب وتفجير للمنازل وتجنيد للأطفال واغتصاب للنساء، وزراعة الالغام
 

وتابع بالقول:
هذه الحملة ليست فقط توثيقاً لجرائم المليشيا الحوثية، بل خطوة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ولنخبر العالم أن حقوق اليمنيين لن تضيع، وأن دماء الأبرياء ستظل شاهدة حتى يُحاسب كل مجرم

مضيفاً في منشوره قائلاً:
اليمن اليوم أقرب من أي وقت إلى الحرية والعدالة، ومشاركتكم في هذه الحملة هي صوت كل مظلوم وصدى لكل حق مسلوب

مختتما منشوره قائلاً:
كونوا معنا. شاركوا، غردوا، وأعيدوا نشر الحقائق، وافضحوا القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين: (الأسماء، نوع الانتهاك، والحقائق بالصور والفيديوهات)
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

هاني مسهور معلقا على الضربات الأمريكية على صنعاء : تحولا هاما قد حدث باستهداف هؤلاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق