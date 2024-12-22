دعوة جديدة من قبل الحكومة للمشاركة في هذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

وجه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني دعوة جديدة لجميع اليمنيين للمشاركة في حملة ‎شبيحة_الحوثي



وقال الوزير الارياني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

ايها اليمنيين الأحرار داخل اليمن وخارجه، أصحاب الضمائر الحية في كل مكان ..

لقد آن الأوان لكشف الغطاء عن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي استهدفت اليمنيين دون استثناء، ووزعت الحزن والالم في كل منزل، ولم يسلم من ظلمها وبطشها وارهابها احد

لذلك .. ندعوكم للمشاركة في حملة ‎#شبيحة_الحوثي التي تنطلق اليوم الاحد الساعة 6 مساءً الموافق 22 ديسمبر، لرصد وفضح أسماء قيادات المليشيا الحوثية التي ارتكبت أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد ونهب وتفجير للمنازل وتجنيد للأطفال واغتصاب للنساء، وزراعة الالغام



وتابع بالقول:

هذه الحملة ليست فقط توثيقاً لجرائم المليشيا الحوثية، بل خطوة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ولنخبر العالم أن حقوق اليمنيين لن تضيع، وأن دماء الأبرياء ستظل شاهدة حتى يُحاسب كل مجرم

مضيفاً في منشوره قائلاً:

اليمن اليوم أقرب من أي وقت إلى الحرية والعدالة، ومشاركتكم في هذه الحملة هي صوت كل مظلوم وصدى لكل حق مسلوب

مختتما منشوره قائلاً:

كونوا معنا. شاركوا، غردوا، وأعيدوا نشر الحقائق، وافضحوا القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين: (الأسماء، نوع الانتهاك، والحقائق بالصور والفيديوهات)

