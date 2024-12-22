مشاهير العرب - إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» تتخطى 2 مليون جنيه بدور العرض أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - يواصل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، إيرادات مرنفعة بدور العرض السينمائية منذ طرحه.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه

وجاءت إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه، أمس حوالي 2 مليون و500 ألف جنيه، ووصل إجمالى الإيرادات التي حققها العمل منذ بداية عرضه إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويضم فيلم الهنا اللي أنا فيه، في بطولته، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.