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مشاهير العرب - موعد وقنوات عرض الحلقة 3 و 4 لمسلسل «ساعته وتاريخه» |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد وقنوات عرض الحلقة 3 و 4 لمسلسل «ساعته وتاريخه» |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد وقنوات عرض الحلقة 3 و 4 لمسلسل «ساعته وتاريخه» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. يترقب قطاع كبير من الجمهور بشغف عرض الحلقتين الـ 3 و 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما شهدت أحداث الحلقة الماضية الكثير من التفاصيل حول قصة «ساعة شيطان».

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض الحلقتين الـ 3 و 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، تستعرض كلمتك في التقرير التالي للقراء والمتابعين موعد عرض الحلقة 3 و 4 من مسلسل «ساعته وتاريخه».

أحمد أمين في مسلسل ساعته وتاريخه

مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 3 و 4

ومن المفترض، أن ينطلق عرض الحلقة 3 و4 من مسلسل «ساعته وتاريخه» للمخرج عمرو سلامة، في تمام الساعة الـ 10 مساء عبر شاشة dmc، بالإضافة إلى، عرضه على watch it.

مسلسل ساعته وتاريخه

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 2

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «ساعته وتاريخه» في عام 1999، بمنزل «حمو» الذي يلعب دوره الفنان أحمد أمين، الذي يقوم بقتل زوجته ووضع جثتها في برميل، ليبدأ أبنائه في اكتشاف اختفائها، وهو يعيش في حالة من اللامبالاه.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن يخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

ومن المقرر أن يقوم المسلسل بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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