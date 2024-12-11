مشاهير العرب - خلال 5 أسابيع.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة النجمة منة شلبي، وأحمد داود تحقيق إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية في أسبوعه الخامس.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وحقق فيلم الهوى سلطان، أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 600.447 ألف جنيه، ليصبح بذلك إجمالي ما حققه هو 72.786.039 مليون جنيه، ويحتل المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

أغنية فيلم الهوى سلطان

وحققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان»، من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يضم في بطولته عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.