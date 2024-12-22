الرياضة - 04:36 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. استقر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 30160 جنيها للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2623.8 دولار للبيع، 2622.78 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولارفي بنك مصر، بلغ نحو 50.85جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولارفي البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قطر الوطني

سعر الدولارفي المصرف المتحد، بلغ نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.