الرياضة - 04:36 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني بث مباشر

التفريط في أي نقطة لريال مدريد تعني أن الفريق سيعاني كثيرا في المباريات المقبلة، في ظل شدة الصراع على خطف لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بين الملكي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويبحث ريال مدريد عن فوزه الثاني عشر ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن خاض 17 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، ويمتلك 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.

في النسخة الحالية، بدأ نادي إشبيلية في استعادة بريقه، بعد أن نجح في جمع 22 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

الصدام المرتقب بين ريال مدريد ضد إشبيلية سيكون اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفي حضور جماهير الملكي التي ستأتي للاحتفال بكأس إنتركونتيننتال.

وستكون ضربة البداية لمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء الأحد بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.