الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - بث مباشر مباراة العراق واليمن في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، حيث يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة المرتقبة والقوية بين العراق واليمن في بطولة خليجي 26، على ملعب جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

مشاهدة مباراة العراق واليمن في خليجي 26 بث مباشر

ويدخل منتخب العراق مباراة نظيره اليمن بطموحات خاصة وذلك في ظل وقوع الفريقان بمجموعة صعبة تضم السعودية والبحرين، لتكون المباراة بعنوان أكون أو لا أكون.

في نفس الوقت يسعى منتخب اليمن إلى تحقيق مفاجآة كبيرة في بداية مشوار مباريات كأس الخليج بتحقيق الفوز على العراق وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

بث مباشر مباراة العراق واليمن في خليجي 26

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة العراق ضد اليمن في كأس الخليج «خليجي 26، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الأحد والتي تأتي ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء (16:25) بتوقيت القاهرة.