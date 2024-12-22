مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. مي عز الدين أمام آسر ياسين في «الحب كله» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. يجمع الموسم الرمضاني المقبل، الظهور الأول للفنانة مي عز الدين أمام الفنان آسر ياسين، في مسلسل «الحب كله» للمخرج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وهو التعاون الأول لها مع النجم آسر ياسين.

آخر أعمال مي عز الدين

كانت آخر مشاركة للنجمة مي عز الدين، في الدراما مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

اخر اعمال آسر ياسين

وكان آخر مشاركة درامية للنجم آسر ياسين في الدراما الرمضانية، مسلسل بدون سابق إنذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.