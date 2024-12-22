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خبيرة علم فلك توجه تحذيرا لـ عمرو دياب في 2025 - أخبار كلمتك

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خبيرة علم فلك توجه تحذيرا لـ عمرو دياب في 2025 - أخبار كلمتك

خبيرة علم فلك توجه تحذيرا لـ عمرو دياب في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الهضبة عمرو دياب خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

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توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ الهضبة عمرو دياب

حيث كشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات لـ “كلمتك”، عن التوقعات الفلكية لـ الهضبة، وماذا سيحدث خلال عام 2025؟، قائلة: توقعت في عام 2024 أن يتصرف بعصبية أمام استفزاز البعض، ونصحته أن يتحكم في انفعالاته، وقد حدث ذلك.

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توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر  عمرو دياب

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في عام 2025، سيكون عرضة لتصاعد المشاكل القانونية ضده، ومع ذلك ستدعمه علاقاته، ويحالفه الحظ في الحفلات الخارجية وفي السفر.

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الهضبة عمرو دياب

الجدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب، ظل قرابة الـ40 عامًا هي العمر الفني، للمطرب، متصدرًا عرش الأغنية، منذ أن سجل أول أغنية له بعنوان "الزمن" من كلمات: هاني زكي، موسيقى: هاني شنودة، وطرح ألبومه الغنائي الأول بعنوان «يا طريق» في نفس العام 1983.

ولم تقتصر نجاحات الهضبة على المحلي بل كانت له جولات عالمية، بدايتها لقائه الأول من خلال دورة الألعاب الإفريقية عام 1991، حيث اختير ليغني في حفل افتتاح الدورة أغنيته الشهيرة "أفريقيا" بالعربية والإنجليزية والفرنسية.

وتناقلت القنوات العربية هذا الحفل، وتمت الإشارة إليه على شاشة قناة CNN العالمية، إلى جانب نجاح عدد من الأغنيات التي حققت انتشارًا عالميًا، منها النسخة الإنجليزية من "نور العين" التي حملت اسم "حبيبي" التي أثارت ضجة في عديد من دول العالم مثل الهند وفرنسا وإيران وباكستان والأرجنتين وأفغانستان وتشيلي وجنوب أفريقيا، وصارت أشهر أغاني الرقص في صالات الديسكو في أوروبا، كذلك أغنية أصلها بتفرق التي حصلت على أفضل أغنية أجنبية في إسبانيا عام 2011.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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