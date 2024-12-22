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نسرين طافش تروج لفيلم "الدشاش" قبل طرحه بالسينمات - أخبار كلمتك

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نسرين طافش تروج لفيلم "الدشاش" قبل طرحه بالسينمات - أخبار كلمتك

نسرين طافش تروج لفيلم "الدشاش" قبل طرحه بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:07 مساءً - روجت الفنانة نسرين طافش لفيلم الدشاش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث نشرت بوستر الفيلم بخاصية الأستوري.

وعلقت نسرين قائلة "انتظرونا في فيلم الدشاش ليلة رأس السنة مع النجم الكبير محمد سعد والنجوم زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين أمين، المخرج القدير سامح عبدالعزيز".

 

أبطال فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق. ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في يوم 1 يناير بمصر و15 يناير فى الدول العربية لعام 2025 ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لـ فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته محمد سعد وسيطرت على البرومو لقطات كوميدي عفوية بين سعد والنجمة زينة، كذلك شمل البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والإثارة فى إطار لايت.

وكان الفنان محمد سعد انتهى من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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