في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:53 صباحاً - شهد الشهر الجاري في ختام عام 2024 رسائل وتصريحات حاسمة من الرئيس السيسي في جميع الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية.

حديث مصارحة ومكاشفة من الرئيس السيسي للشعب المصري

وشهد شهر ديسمبر حديث مصارحة ومكاشفة من الرئيس السيسي للشعب المصري، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والمحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

كما التقىالرئيس السيسي عددا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

كما شهد الرئيس السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وترصد كلمتك أبرز تحذيرات رسائل وتصريحات السيسي خلال الشهر الجارى في ختام عام 2024:

- امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها

- الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استنادًا لثوابت السياسة المصرية القائمة على التوازن والاعتدال اللازمين في التعامل مع الأحداث والمتغيرات المتلاحقة، والعمل على إنهاء الأزمات وتجنيب المنطقة المخاطر المتصاعدة بالانزلاق إلى بؤر جديدة للصراع تهدد استقرار دول المنطقة بأسرها.

- ضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها

- أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الوطن إيمانًا منهما بالمهام المقدسة الموكلة إليهما لحماية مصر وشعبها العظيم مهما كلفهما ذلك من تضحيات.

السيسي يؤكد قوة وجاهزية أجهزة الدولة على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية

- الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة.

- استمرار جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر سعيًا نحو تحقيق مستقبل يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب المصري.

- أكد الرئيس قوة وجاهزية أجهزة الدولة، وبشكل خاص القوات المسلحة والشرطة المدنية على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية.

- تماسك المصريين ووحدتهم هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية

- مصر مرت في الفترة الماضية بالأصعب فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية، وإننا نسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي انعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

السيسي: الدولة المصرية قد قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح في مختلف المجالات

- حرص الدولة على توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الصعبة.

- الدولة المصرية قد قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح في مختلف المجالات، وما زالت هناك بعض السلبيات نعمل بكل إخلاص على إصلاحها لبناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتدي.

- عملنا فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية، من غير ما ناخد قرش من الدولة وأنا رجل صادق معرفش الكدب أبدا الحمد لله.

- هناك تواصلا مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن هناك احتراما متبادلا.

- تماسك المصريين هو العامل الأول والأهم في الحفاظ على الدولة المصرية والشعب المصري هو حصن مصر، وقال إن يده لم تتلطخ بدم حد، وأنه لم يأخذ مال حد.

- أشاد الرئيس السيسي، بالشعب المصري ووعيه بكافة التحديات المحيطة لا سيما بعد سقوط النظام السوري.

- التحدي اللي موجود عندنا في مصر التهجير القسري، للفلسطينيين، والخطر الثاني متعلق بالإرهاب ورغم كل الجهد الأمني المبذول إلا أن هناك جماعات وعناصر وخلايا نائمة داخلية قد تنشط، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اصطفاف المصريين المستمر رغم كل التحديات قادرين على حفظ أمن البلد".

السيسي يشدد على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية

- أكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلاب بكل موضوعية وتجرد، وفقًا لأحدث المعايير العلمية الدقيقة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، متمنيًا للجميع التوفيق في خدمة الوطن، كما حرص الرئيس على اداء فريضة الصلاة مع الطلاب المتقدمين.

- مستعدون أن يكون هناك نسبة من طلاب وطالبات كليات الحاسبات والمعلومات في الأكاديمية العسكرية العام الحالي، بعد عقد الاختبارات الكاملة.

- شدد الرئيس على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية.

- الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

- أعرب الرئيس عن تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، مُثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات.



- أهمية تحسين جودة التعليم في مصر مع التركيز على دور الجامعات الأهلية التي استطاعت التوأمة مع جامعات عالمية.

- ضرورة توجه الشباب نحو تخصصات مثل علوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات.

- توفير التعليم العالي الجيد يتطلب استثمارات ضخمة، حيث تحتاج مصر إلى ميزانية ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار سنويًا لتوفير تعليم وفقًا للنسب العالمية.

السيسي: المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها شركات العاصمة



- الحاجة إلى إنشاء 60 ألف فصل سنويًا، مع التأكيد على ضرورة تحسين أوضاع المعلمين من خلال رفع الأجور والرواتب.

- ضرورة توفير التغذية الصحية للطلاب في التعليم الأساسي.

- هناك 25 مليون طالب في التعليم الأساسي بحاجة إلى وجبات غذائية تساهم في تحسين صحتهم.

- المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها شركات العاصمة.

- الدولة ضاعفت عدد الجامعات والدولة حريصة على الإرتقاء بجودة التعليم من خلال الجامعات لأهلية.

- عدد كبير من الجامعات الأهلية استطاع أن يدخل في توأمة وشراكة مع عدد من الجامعات العالمية

- الدولة أنشأت مراكز للعلوم والتكنولوجية في بعض الجامعات الحكومية لدعم فرص التوظيف في هذة المجالات.

- الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.

- معدلات الزيادة السكنية غير المنضبطة تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات.

- وسائل التواصل الإجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزيف الوعي ونشر الأكاذيب.

- يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات.

السيسي: يتم التجهيز لافتتاح رسمي للمتحف المصري الكبير يليق به كقيمة حضارية وثقافية

- يتم التجهيز لافتتاح رسمي للمتحف المصري الكبير يليق به كقيمة حضارية وثقافية.

- مصر تسعى لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح.

- الهدف من تخصيص هيئة شراء موحد للسلع الأساسية هو الحصول على أفضل الأسعار لهذه السلع.

- الدولة تعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجيستية وتجارة الترانزيت.

- مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية مثل بريكس أو منظمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات.

- يجب أن نوجه النشء إلى الاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضة.

- مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية.

- معدلات نمو الدولة المصرية تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها

- فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

- ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية.

- أهمية وعي الشعب المصري لإفشال المخططات التي تحاك ضد مصر.

- الشعب المصري له خصوم وليس من مصلحتهم أن تستقر مصر وأن الخصوم لن يتوقفوا عن العمل ضد مصر.

- هناك مشاريع لتحسين وتوسيع ميناء شرق بورسعيد، مع إمكانية إنشاء منطقة لوجستية لزيت النخيل

نحتاج توفير ميزانية ضخمة تتراوح بين تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويًا لتلبية احتياجات المصريين من تعليم وصحة ودفاع.

- مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للاستفادة من هذه الموارد.

- مصر يمكنها تصدير الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع إلى دول أوروبا مثل اليونان وإيطاليا.

- برنامج "حياة كريمة" قد حقق تحولًا كبيرًا في ملف الصرف الصحي.

- أهمية بناء شبكات الصرف الصحي في جميع المناطق لضمان تحسين الظروف البيئية والصحية للمواطنين.

- خطورة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدًا أن هذه الأكاذيب تساهم في تزييف الوعي وتضليل المواطنين مشيرا إلى أهمية نشر الحقيقة والعمل على مواجهتها.

- أهمية تحقيق تقدم شامل في العديد من الملفات الوطنية الحيوية بدءًا من تطوير التعليم والموانئ وصولًا إلى تحسين بنية الصرف الصحي في إطار برنامج "حياة كريمة".

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