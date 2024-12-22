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مشاهير العرب - اليوم.. فرقة «نويرة» تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بالأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. فرقة «نويرة» تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بالأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. فرقة «نويرة» تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - تحيى دار الأوبرا، في الثامنة مساء اليوم الأحد، ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، من خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك على المسرح الكبير.

ويشمل البرنامج مختارات من أعمال الموسيقار الراحل البارزة منها «لكتب ع أوراق الشجر، أنا وأنت، بقى عايز تنسانى، أحبابنا يا عين، بنادي عليك، ومانحرمش العمر» وغيرها.. أداء رحاب مطاوع، وليد حيدر، نهاد فتحي، محمود عبد الحميد ومؤمن خليل.

ويعد فريد الأطرش واحدا من أعظم المطربين والملحنين في العالم العربي، ولقب بملك العود، وينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا، والتي كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي.

بدأ مشواره الفني بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب، توفي في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً مازال يثرى الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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