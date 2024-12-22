«العاصمة الجديدة فرصة لبناء البلد».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي من مقر أكاديمية الشرطة - أخبار كلمتك

«العاصمة الجديدة فرصة لبناء البلد».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي من مقر أكاديمية الشرطة - أخبار كلمتك

سلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية - أخبار كلمتك

سلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية - أخبار كلمتك

حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالقناع.. باميلا الكيك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بالقناع.. باميلا الكيك تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور (صور) - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، المستندات المطلوبة والأسعار - أخبار كلمتك

حج الجمعيات الأهلية 2025، المستندات المطلوبة والأسعار - أخبار كلمتك

في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر - أخبار كلمتك

في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر - أخبار كلمتك

"بحوث الإلكترونيات" يشارك في فاعليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث - أخبار كلمتك

"بحوث الإلكترونيات" يشارك في فاعليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - نزار الفارس يضع دوللي شاهين في «موقف محرج» على الهواء (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - نزار الفارس يضع دوللي شاهين في «موقف محرج» على الهواء (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نزار الفارس يضع دوللي شاهين في «موقف محرج» على الهواء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - أحرج الإعلامي نزار الفارس، الفنانة دوللي شاهين، وذلك خلال استضافتها في برنامجه التلفزيوني، بعد اعتراضه على ملابسها القصيرة التي ارتدتها خلال الحلقة.

وقال نزار الفارس، خلال استضافته لـ ودللي شاهين::«أستأذنك إقلعي الجاكيت وتغطي رجلك لأني مش عارف أغض بصري»، لترد عليه دوللي شاهين:«مش من حقك أنا كده أزعل عشان دا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك دريس كود كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا حرانة وماينفعش أحط حاجة على رجلي».

آخر أعمال دوللي شاهين

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات «انا الحاجة الحلوة»، ست البنات ، حوش الدلع«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

وطرحت دوللي شاهين، أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

والأغنية من كلمات جوزيف حرب، وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد، استوديو السيد علي.

اقرأ أيضاً
أثناء تصوير كليب «ست البنات».. تفاصيل سقوط شجرة على دوللي شاهين (فيديو)

حكاية بنت.. كليب جديد لـ دوللي شاهين «فيديو»

«الملكة QUEEN».. كليب جديد لـ دوللي شاهين (فيديو)

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

50 عامًا في السينما، محطات في حياة السيناريست عبد الحي أديب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق