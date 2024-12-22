مشاهير العرب - نزار الفارس يضع دوللي شاهين في «موقف محرج» على الهواء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً - أحرج الإعلامي نزار الفارس، الفنانة دوللي شاهين، وذلك خلال استضافتها في برنامجه التلفزيوني، بعد اعتراضه على ملابسها القصيرة التي ارتدتها خلال الحلقة.

وقال نزار الفارس، خلال استضافته لـ ودللي شاهين::«أستأذنك إقلعي الجاكيت وتغطي رجلك لأني مش عارف أغض بصري»، لترد عليه دوللي شاهين:«مش من حقك أنا كده أزعل عشان دا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك دريس كود كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا حرانة وماينفعش أحط حاجة على رجلي».

آخر أعمال دوللي شاهين

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات «انا الحاجة الحلوة»، ست البنات ، حوش الدلع«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

وطرحت دوللي شاهين، أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

والأغنية من كلمات جوزيف حرب، وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد، استوديو السيد علي.