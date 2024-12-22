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توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

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توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

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توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - افتتح الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل والحروق والوجه والفكين، والذي انعقد يومي 18 و19 ديسمبر 2024، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،

شهد المؤتمر، حضورًا لافتًا لأساتذة وشباب أطباء جراحة التجميل من الجامعات المصرية ووزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات الطبية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة. تناول المؤتمر موضوعات متخصصة، كان من أبرزها جراحات بناء الأذن وتجميل الأنف.

فعاليات المؤتمر

في كلمته، أشاد الدكتور علي الأنور بأداء أعضاء القسم وجهودهم المتميزة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم التميز الطبي.

كما استعرض الدكتور طارق يوسف التطورات التي شهدها قسم جراحة التجميل، خصوصًا في وحدتي الحروق والليزر، مشيدًا بجهود القسم في تقديم خدمات طبية متقدمة.

من جانبه، رحب الدكتور أحمد علي حسن، رئيس قسم جراحة التجميل ورئيس المؤتمر، بالحضور، مثمنًا دور المؤتمرات في تعزيز التواصل العلمي وتطوير المهارات لدى شباب الأطباء. وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قدم رئيس المؤتمر درع التكريم للدكتور علي الأنور والدكتور طارق يوسف، تقديرًا لدورهما في دعم القسم.

توصيات المؤتمر

الاستمرار في تنظيم ورش العمل لتدريب شباب أطباء جراحة التجميل على جراحات بناء الأذن وتجميل الأنف.

تعزيز التدريب على استخدام الأجهزة والمعدات الجراحية الحديثة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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