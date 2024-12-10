اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

أول تعليق رسمي من جاي زيجاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

القوات الإسرائيلية تحتل عدة قرى وبلدات في ريف دمشق الجنوبي - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة وهذا سعر عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة 22، القبض على مختار السيوفي ونهاية صادمة لهيثم - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

اليوم، انعقاد العمومية العادية لاتحاد الكرة لاعتماد انتخاب قائمة هاني أبو ريدة بالتزكية - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، واحتفاء خاص بالشيخ طه الفشني - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

محمد عبد الجليل: الأهلي قادر على التأهل إلى نهائي إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:19 صباحاً - برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تختتم وزارة الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم في مساء اليوم الثلاثاء حيث تعقد مؤتمرًا صحفيًّا عقب صلاة المغرب لإعلان نتيجة المسابقة.

 

المؤتمر الصحفي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم 

يُقام الحفل الختامي بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من العلماء والدعاة وكبار الشخصيات المحلية والدولية.  

تُعد هذه المناسبة تتويجًا لجهود المشاركين من مختلف دول العالم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، إذ يتم تكريم الفائزين في مختلف فروع المسابقة التي شهدت منافسات متميزة على مدار أربعة أيام.

 

دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله

وتؤكد هذه المسابقة دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

ويشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها أحد عشر مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله (عز وجل)، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فقدت الأمل، خبير يكشف عن إجراء مرتقب من إثيوبيا لتفريق نصف كمية المياه بسد النهضة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق