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رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يزور بورسعيد اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:10 صباحاً - يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة.  

وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشروعات القومية، والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ومن المنتظر أن تشمل الجولة زيارة عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الصحية.  

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادات محافظة بورسعيد والمسؤولين التنفيذيين لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وسبل تذليل العقبات لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.  

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ خطط التنمية في جميع المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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