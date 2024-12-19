صرف 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألفا للمصاب بحادث تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، مديرية عمل محافظة المنوفية بسرعة متابعة حادث مأساوي، تسبب في مصرع 4 عمال، وإصابة 2 آخرين، تعرضوا لاختناقات شديدة، بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم، أثناء قيامهم بتنظيفها.

ووجه أيضا بالوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل في مثل هذه "البيارات"، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التي يعملون فيها وتحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث، وسرعة إعداد تقرير شامل بتفاصيل الحادث.

كما وجه الوزير مدير مديرية العمل بالمنوفية عماد سعيد، بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا من المتوفين، وزيارة المصابين في مستشفي شبين الكوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.

يُشار إلى أن الحادث أسفرت عن وفاة كل من: محمد كارم، محمد رأفت (27 عامًا)، وجمال مصطفى (30 عامًا)، ومحمد رجب (25 عامًا)، فيما أصيب كل من محمد سامي (42 عامًا) من طنطا، وإسلام (32 عامًا) من قرية دكما، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.