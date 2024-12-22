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زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم! - أخبار كلمتك

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زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم! - أخبار كلمتك

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - لا حديث داخل نادي الزمالك على مدار أيام وشهور إلا عن موضوع التجديد للكابتن أحمد سيد زيزو، يوميًا أسمع عن روايات وأرقام ما بين 90 مليونا و100 مليون جنيه وأشياء من هذا القبيل رغم أن الموضوع سهل وبسيط في عالم الاحتراف.

 

لا خلاف عندي في أن زيزو هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري إن لم يكن أفضلهم -من وجهة نظري- ولكن في عالم الاحتراف شيء عادي وطبيعي أن ينتقل من فريق إلى فريق آخر يمكن أن يمنحه عقدًا أعلى مما يحصل عليه في ناديه. 

إمبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان لم يجد ناديه غضاضة في بيعه لريال مدريد والاستفادة من عائد بيعه في تدعيم الفريق بصفقات جديدة تحقق الأهداف المنشودة.

نعم من حق الإدارة أن تتمسك به ومن حق الجمهور الذي يتطلع إلى فوز فريقه بكل البطولات أن يمسك فيه بأيده وأسنانه ولكن في عالم الاحتراف تتبخر كل تلك الشعارات.

 

في العالم الآخر الذي يطبق الاحتراف لا يوجد رجال أعمال داعمين ولا فلوس من تحت الترابيزة ولا فوق الترابيزة إنما الأمر يخضع للعرض والطلب، وعليه لابد أن يستفيد الزمالك من صفقة زيزو لأن "اللي خلق زيزو خلق ألف آخر غير زيزو يحتاجون فرصة".

 

نعم أحب كرة زيزو وأداءه المهاري العالي ولكن مصلحة الزمالك أهم، لأن العقد المزمع إبرامه مع نجم الزمالك من شأنه أن يقلب الأمور داخل النادي وسيجعل اللاعبين زملاءه بالفريق يقولون "أشمعنى؟!" لأن الفارق سيكون شاسعًا جدًا.

 

منطق أن النادي من غير اللاعب فلان أو علان سيتأثر مقولة خاطئة وأن الدنيا لا تقف على أحد، النادي الكبير لا يقف على لاعب واحد وإلا كانوا جعلوا كرة القدم لعبة فردية فقط وليست لعبة جماعية تضم 11 لاعبًا.

 

الحياة لا تتوقف على لاعب. نعم هو مؤثر وإضافة كبيرة ولكنه عالم الاحتراف... يذهب لاعب وتكتشف آخر ربما يكون أفضل منه.

 

الموضوع ليس زيزو وحده وإنما كل زيزو في أي ناد في ربوع مصر، الأندية تكون مجبرة على التجديد للاعب بأرقام فلكية تحقيقًا لرغبات الجماهير علمًا بأن ثمن التجديد للاعب في الأهلي أو الزمالك يكون بميزانية فريق الكرة كاملًا في ناد آخر ينافس في الدوري الممتاز!

 

أتمنى أن تطبق الأندية الاحتراف كاملًا وليس منقوصًا لأن جميع أندية مصر تخسر أموالًا طائلة وميزانياتها في خسارة لأن أحدًا لا يحاسب أحدا! المهم الفريق يستمر في الدوري... ولكن طبعًا كله على حساب أمور أخرى.

 

أتمنى أن تراجع الأندية موقفها من الاحتراف نفسه وأن تكون كرة القدم شركات تهدف للربح وليس الخسارة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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