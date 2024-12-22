بيراميدز يستعيد مرعي، ومحاولات لتجهيز رمضان صبحي ولاشين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - يخضع الثنائي رمضان صبحي ومهند لاشين لاعبا فريق بيراميدز لبرنامج تاهيلي مكثف لسرعة تجهيزهما لمباراة الفريق القادمة امام فاركو بالدوري الممتاز.

بيراميدز يجهز رمضان ولاشين

وغاب رمضان صبحي ومهند لاشين عن مباراة الاسماعيلي امس السبت بسبب معاناة الاول من إصابة في العضلة الضامة ويتم تجهيزه حاليا للعودة ومعاناة الثاني من جزع في الركبة ويخضع حاليا للتأهيل.

بيراميدز يستعيد محمود مرعي

ويستعيد فريق بيراميدز لاعبه محمود مرعي خلال مواجهة فاركو القدمة بالدوري حيث افتقد لجهوده بمباراة الاسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

وغاب كذلك عن صفوف الفريق محمود دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة على مستوى الركبة، ويتم حاليا تقييم حالته الطبية لتحديد المرحلة المقبلة من برنامجه العلاجي.

ويغيب كذلك الثنائي يوسف أوباما وبلاتي توريه عن لقاء الإسماعيلي، رغم عودتهما من الإصابة حيث كان يعاني أوباما من رشح في الركبة، ويعاني بلاتي من مزق في الخلفية، وعاد الثنائي للتدريبات الجماعية، وجاء استبعادهما حتى اكتمال اللياقة البدنية.

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمواجهته القادمة بالدوري المصري الممتاز بعد تعادله أمس أمام الإسماعيلي بالبطولة المحلية.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فاركو في الـ 8 مساءً الأربعاء القادم باستاد 30 يونيو ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وفاركو

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وتعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29، وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

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