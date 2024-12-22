فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف - أخبار كلمتك

فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، روما يكتسح بارما بخماسية - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، روما يكتسح بارما بخماسية - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ 14 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ 14 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:36 - مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر في كأس الخليج «خليجي 26 اليوم - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

صحفي يمني بارز يبكي على الهواء مباشرة بقناة خليجية مالقصة؟ - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: مكتبي مفتوح للشباب لتلقي الأفكار الجادة ودعم تنفيذها - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بيراميدز يستعيد مرعي، ومحاولات لتجهيز رمضان صبحي ولاشين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بيراميدز يستعيد مرعي، ومحاولات لتجهيز رمضان صبحي ولاشين - أخبار كلمتك

بيراميدز يستعيد مرعي، ومحاولات لتجهيز رمضان صبحي ولاشين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - يخضع الثنائي رمضان صبحي ومهند لاشين لاعبا فريق بيراميدز لبرنامج تاهيلي مكثف لسرعة تجهيزهما لمباراة الفريق القادمة امام فاركو بالدوري الممتاز. 

بيراميدز يجهز رمضان ولاشين

وغاب رمضان صبحي ومهند لاشين عن مباراة الاسماعيلي امس السبت بسبب معاناة الاول من إصابة في العضلة الضامة ويتم تجهيزه حاليا للعودة ومعاناة الثاني من جزع في الركبة ويخضع حاليا للتأهيل.

بيراميدز يستعيد محمود مرعي 

ويستعيد فريق بيراميدز لاعبه محمود مرعي خلال مواجهة فاركو القدمة بالدوري حيث افتقد لجهوده بمباراة الاسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

 

وغاب  كذلك عن صفوف الفريق محمود دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة على مستوى الركبة، ويتم حاليا تقييم حالته الطبية لتحديد المرحلة المقبلة من برنامجه العلاجي.

ويغيب كذلك الثنائي يوسف أوباما وبلاتي توريه عن لقاء الإسماعيلي، رغم عودتهما من الإصابة حيث كان يعاني أوباما من رشح في الركبة، ويعاني بلاتي من مزق في الخلفية، وعاد الثنائي للتدريبات الجماعية، وجاء استبعادهما حتى اكتمال اللياقة البدنية.

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمواجهته القادمة بالدوري المصري الممتاز بعد تعادله أمس أمام الإسماعيلي بالبطولة المحلية.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فاركو في الـ 8 مساءً الأربعاء القادم باستاد 30 يونيو ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وفاركو

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

وتعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29، وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:16 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 22-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق