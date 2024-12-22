الأهلي يتقدم على شباب بلوزداد 3-1 بعد مرور 65 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - يتقدم النادي الأهلي على نظيره شباب بلوزداد بنتيجة 3-1 بعد مرور 65 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 42 أجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج رضا سليم بسبب الإصابة ودخول بيرسي تاو

وسجل وسام أبو علي هدف تعادل الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد وسام أبو علي وسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة.

فيما جاء الهدف الرابع عن طريق حسين الشحات بالدقيقة 56 من تصويبة بقدمه اليسرى.

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

بدأ الأهلي مباراة شباب بلوزداد كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، أيمن محيوس.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.