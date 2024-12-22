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الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

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الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن طقس البلاد يتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط لتسجل درجة الحرارة العظمى خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

 

انخفاض قيم درجات الحرارة 

وأضافت خلال تصريحات بالتليفزيون المصري: "نعيش حاليا طقس شتوي مائل للبرودة في المحافظات الشمالية ومعتدل ودافئ في المحافظات الجنوبية خلال فترات النهار، ولكن مع غياب الشمس يكون هناك انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة خاصة خلال الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر لتكون أجواء شديدة البرودة خاصة على المدن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي لتصل إلي حد الصقيع على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات مئوية".

 

اضطراب الملاحة البحرية

ولفتت إلي اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط حتى الثلاثاء المقبل ليصل ارتفاع الأمواج الي 3.5 أمتار.

فرص سقوط الأمطار

وأكدت متحدثة الأرصاد الجوية، زيادة كميات الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية غدًا الإثنين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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