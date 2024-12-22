استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - الدوري الإنجليزي، كشف فريق مانشستر يونايتد عن تشكيل مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم استبعاد ماركوس راشفورد من تشكيلة مانشستر يونايتد للمباراة الثالثة على التوالي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بورنموث

اونانا، مازراوي، دالوت، ماجواير، مارتينيز، مالاسيا، برونو، ماينو، اوجارتي، زيركزي، عماد

تشكيل بورنموث

كيبا، هويسين، كيركيش، زابارني، سميث، دانجو، ادامز، سيمينيو، كريستي، كلويفرت، ايفانيلسون

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 17.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد تشيلسي - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساءً

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساءً

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام ضد ليفربول

1- ليفربول 36 نقطة

2- تشيلسي 34 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينغهام فورست 31 نقطة

5- أستون فيلا 28 نقطة

6- مانشستر سيتي 27 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

8- بورنموث 25 نقطة

9- برايتون 25 نقطة

10- فولهام 24 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- كريستال بالاس 16 نقطة

16- إيفرتون 15 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- إبسويتش تاون 12 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإنجليزي

أستون فيلا 2-1 مانشستر سيتي (انتهت)

وست هام يونايتد ضد برايتون (انتهت)

إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد (انتهت)

برينتفورد ضد نوتينغهام فورست (انتهت)

كريستال بالاس ضد أرسنال (انتهت)

الأحد 22 ديسمبر

إيفرتون ضد تشيلسي - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 مساءً

فولهام ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 4 مساءً

توتنهام ضد ليفربول - 6:30 مساءً

وحصد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي، والمقدمة من قبل جمعية اللاعبين المحترفين.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024 والتي شهدت تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني.

محمد صلاح بالمركز الـ11

وتواجد محمد صلاح في المركز الـ11، كما احتل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح تفوق على كول بالمر لاعب تشيلسي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، والعديد من النجوم العالميين أبرزهم ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي.

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