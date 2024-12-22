اتحاد المصارعة يقرر التقدم بطلب استضافة بطولة العالم الشاطئية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - المصارعة، عقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، اجتماعا هاما بمقر مبنى الاتحاد، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات الهامة فنيا وإداريا.

وقرر اتحاد المصارعة خلال اجتماعه التقدم بطلب استضافة عدد من البطولات الدولية أبرزها بطولة التصنيف العالمي لعام 2026، وبطولة العالم للمصارعة الشاطئية لعام 2025.

كما قرر الاتحاد خلال اجتماعه تحديد الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، موعدا لإقامة منافسات بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، على صالة نادي سيتي كلوب بالمنوفية.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقرر لها شهر مايو المقبل بالمغرب، بالإضافة لبعض الأمور الخاصة بضوابط المشاركة في البطولات المحلية.

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