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المركز القومي للسينما يعلن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج "أفلام السينما" - أخبار كلمتك

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المركز القومي للسينما يعلن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج "أفلام السينما" - أخبار كلمتك

المركز القومي للسينما يعلن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج "أفلام السينما" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:28 صباحاً - أعلن المركز القومي للسينما عن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج "أفلام السينما"، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، بسينما متحف الجزيرة "الحضارة" بساحة دار الأوبرا المصرية. 

برنامج أفلام السينما 

وبرنامج "أفلام السينما"، وهو برنامج عروض شهري يقدم مجموعة متميزة من الأفلام القصيرة، الوثائقية، وأفلام التحريك.

سينما الحضارة

وكانت سينما متحف الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية قد نظمت مؤخرًا بالتعاون مع المركز القومي للسينما عروضًا لأفلام الفنان شادي عبد السلام بجودة عالية. 

وجاء ذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم الفنان شادي عبد السلام. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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