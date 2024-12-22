مشاهير العرب - حصاد 2024.. أبرز نجوم الفن في عش الزوجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - شهد عام 2024، العديد من اللحظات السعيدة وحفلات الزفاف بالوسط الفني، ودخول العديد من النجوم للقفص الذهبي، وتوديع العزوبية، والذين حرصوا على الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء مختلفة، ما بين زفاف فاخر وآخر أكثر بساطة.

وخلال التقرير التالي تستعرض بوابة كلمتك ضمن حصاد 2024، أبرز حالات الزواج في عام 2024، والتي من أبرزها زواج جميلة عوض، وسلمى أبو ضيف، وصابرين، وبشرى.

حصاد حالات زواج النجوم في 2024

صابرين وعامر الصباح

احتفلت النجمة صابرين، بزواجها خلال عام 2024، على المنتج اللبناني عامر الصباح، وهو زواج له قصة ممتدة عبر السنوات، حيث إنهما تعرفا على بعضهما منذ 30 عامًا وتحديدًا عندما شاركت في فيلمين من إنتاجه وهما "أنا والعذاب وهواك" عام 1988، و"لست قاتلاً" عام 1989، ومن وقتها نشأت قصة حب بين صابرين والصباح ولكن الأمور لم تكتمل بالزواج، حيث سلك كل واحد طريقة وتزوج من آخر.

بشرى وخالد حميدة

احتفلت الفنانة بشرى، بزواجها على خالد حميدة، في يوليو الماضي، بالساحل الشمالي، ويأتي ذلك الزواج بعد قصة حب دامت عام، بعد اشتراكهما معا في عمل فني كبير.

ياسمين رئيس

وفاجأت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها، في مايوالماضي، بزواجها من رجل أعمال يدعى أحمد عبد العزيز، وذلك بعد عامين من انفصالها عن المخرج هادي الباجوري.

سلمى أبو ضيف

فيما شهد عام 2024، احتفال الفنانة سلمى أبو ضيف، في يونيو، على زواجها من رجل أعمال يدعى إدريس عبد العزيز، وتم عقد قرانهما في المنزل، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

جميلة عوض وأحمد حافظ

واحتفلت الفنانة جميلة عوض، بزفافها على المونتير أحمد حافظ، في شهر يونيو الماضي، في حفل زفاف أسطوري، شهد حضور العديد من نجوم الفن، والشخصيات العامة، في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

هاني فرحات ودينا جمعة

كما احتفل الموسيقار هاني فرحات، بعقد قرانه على مشرفة الحفلات دينا جمعة، في نوفمبر الماضي، بعد فترة خطوبة دامت 7 أشهر، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والثقافة.

مريم الخشت

واحتفلت الفنانة مريم الخشت، في شهر أكتوبر الماضي، بحفل زفافها علىى شاب من خارج الوسط الفني، ويأتي الزواج بعد قصة حب طويلة، وخطوبة دامت عام.

ثراء جبيل

كما احتفلت الفنانة ثراء جبيل، في ديسمبر، بحفل زفافها للمرة الثانية، وذلك أن أقامت حفل زفاف العام الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور الأهل والأصدقاء، من داخل الوسط الفني، وخارجه.

ريم سامي

واحتفلت الفنانة ريم سامي، بحفل زفافها على محمد المغازي، في سهر مايو الماضي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واصطحبها شقيقها المخرج محمد سامي ووالدهما لعريسها، وأحيت الفنانة دينا زفة العروسين.

وحضر النجم عصام السقا والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان عماد صفوت وعدد من الفنانين - حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وزوجها محمد المغازي داخل أحد الفنادق الكبرى.

حسني شتا

واحتفل الفنان الشاب حسنى شتا في محافظة الإسكندرية، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني داخل أحد الفنادق، وسط حضور عدد من الفنانين منهم مصطفى أبو سريع ومحمد علي رزق، وعارفة عبد الرسول حسن عبد الفتاح، والأصدقاء.

محمود العسيلي

واحتفل الفنان محمود العسيلي، في أكتوبر الماضي، للمرة الرابعة بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى نوف، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

هاجر الشرنوبي

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي، بزفافها على المنتج أحمد الجابري، في سبتمبر الماضي داخل أحد المنتجعات الساحلية، وارتدت خلال حفل زفافها فستان زفاف جريء

رامي وحيد

في فبراير، تزوج الفنان رامي وحيد، من فتاة من خارج الوسط الفني دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول العروس أو مكان الزفاف.