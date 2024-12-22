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تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

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تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - قال برهان كور أوغلو السفير التركي لدى سوريا إن تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها العامة بمدينة حلب في المستقبل القريب.

 تركيا تخطط لاستئناف عمل قنصليتها في حلب بأقرب وقت


وأشار السفير في مقابلة مع قناة tvnet إلى أن السفارة التركية في دمشق استأنفت عملها في 14 ديسمبر الجاري بعد توقف دام 12 عاما.

وأضاف  أن الدبلوماسيين الأتراك يقيمون مؤقتا في أحد الفنادق، حيث أن مبنى البعثة الدبلوماسية تضرر كثيرا خلال السنوات الـ12 الماضية ويحتاج إلى إصلاحات.

 وتابع: "توجه الزملاء الآن إلى حلب لفتح القنصلية العامة".

 استئناف عمل سفارات عدد من الدول

وفي وقت سابق تم في دمشق استئناف عمل سفارات عدد من الدول التي توقفت منذ عام 2011 عن إقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب إدانة تصرفاته وسط احتجاجات شعبية.

 واستأنفت السفارة القطرية في دمشق عملها في 17 ديسمبر الجاري، وذلك بعد 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك، أعيد فتح سفارات فرنسا ودول غربية أخرى في سوريا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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