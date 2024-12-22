رئيس جهاز حماية المستهلك: إدخال تعديلات على قانون التجارة الإلكترونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز بصدد إدخال تعديلات للقانون 181 لسنة 2018 والتي منها ملف التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيد من التوازن في أطراف العملية الاستهلاكية، وأيضًا تحقيق مزيد من الحوكمة وتحديد التزامات الشركات الموردة والناقلة وأيضًا للمستهلك.

وأضاف أن من أبرز هذه التعديلات، ضرورة أن يكون لدي الشركات الناقلة البيانات الأساسية للشركة الموردة وبيانات السلعة محل النقل ( الشحن ).

ووجه رئيس الجهاز بضرورة بذل قصاري جهدنا لحل شكاوي المستهلكين والإلتزام بأحكام القانون مع التأكيد علي ضرورة أن نضع نصب أعيننا مصلحة المستهلك، أخذا في الإعتبار الحفاظ علي الكيانات التجارية الملتزمة.

وأشار رئيس الجهاز، أننا لدينا إدارة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الإجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التى يتم الإعلان عنها بأى وسيله اعلانية والقيام بالمراقبة على جميع انواع المسابقات للتأكد من صحتها، فضلا عن رصد ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنتشرة علي وسائل الإعلام المختلفة وكذا منصات التواصل الإجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها ( وزارة الصحة – هيئة الدواء ) للتأكد من التراخيص اللازمة لهذه المنتجات.

وأضاف أنها تقوم بالتأكد من كافة المسابقات ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول علي إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه،وفي حالة وجود مسابقات تخالف القانون، فللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان مخالف للنظام العام والآداب .

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