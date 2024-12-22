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توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بكلية طب عين شمس - أخبار كلمتك

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توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

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توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - افتتح الدكتور  علي الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل والحروق والوجه والفكين، والذي استمر علي مدار يومي ١٨ و١٩ ديسمبر ٢٠٢٤.

توصيات المؤتمر العشرون لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس

شهد المؤتمر حضورًا مميزًا لأساتذة وشباب أطباء جراحة التجميل من كل الجامعات المصرية ووزراة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة ؛ للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف الكوادر الطبية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة حيث تناول  المؤتمر موضوعات متخصصة أبرزها جراحات بناء الأذن وتجميل الأنف.

وفى كلمته  علي الأنور  أعرب عن تقديره الكبير لأساتذة القسم وإشادته بأداء أعضائه، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم التميز الطبي.

استعرض  الدكتور طارق يوسف جهود الدعم والتطوير التي يشهدها قسم جراحة التجميل، لا سيما في مجالات وحدة الحروق ووحدة الليزر.

رحب الأستاذ الدكتور أحمد علي حسن، رئيس قسم جراحة التجميل ورئيس المؤتمر،  بالحضور، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤتمرات في تعزيز التواصل العلمي وتطوير المهارات لدى شباب الأطباء.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام رئيس المؤتمر،  الدكتور أحمد علي حسن، بإهداء درع المؤتمر إلى كل من  الدكتور علي الأنور والدكتور طارق يوسف، تقديرًا لدورهما البارز والجهد المبذول في دعم وتطوير القسم.

وقد أوصى المؤتمر بأهمية الاستمرار في تنظيم ورش عمل ؛ لتدريب شباب أطباء جراحة التجميل علي جراحات بناء الأذن وتجميل الانف  ، وكيفية استخدام الآلات والمعدات الجراحية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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