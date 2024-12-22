فحوصات طبية لنجم الأهلي بعد شكواه من الإصابة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - قال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن رضا سليم اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، للتأكد من حاجته لإجراء أشعة من عدمه.

وفاز النادي الأهلي على شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز الأهلي أمام شباب بلوزداد

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 بعد خطأ فادح من محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 42 أجرى الأهلي تبديلا اضطراريا بخروج رضا سليم بسبب الإصابة ودخول بيرسي تاو

وسجل وسام أبو علي هدف تعادل الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد وسام أبو علي وسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة.

فيما جاء الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات بالدقيقة 56 من تصويبة بقدمه اليسرى.

وأجرى كولر تبديلين بدخول كريم الدبيس وكوكا وخروج عمرو السولية وحسين الشحات لتجديد الدماء من أجل الحفاظ على النتيجة.

سجل وسام أبو علي الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 84.

سجل بيرسي تاو الهدف الخامس للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة 86.

وسجل إمام عاشور الهدف السادس للنادي الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد

بدأ الأهلي مباراة شباب بلوزداد كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، أيمن محيوس.

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