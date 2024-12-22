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بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره فريق فولفسبورج بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "فوكسفاجن أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة دورتموند وفولفسبورج 

جاءت أهداف بوروسيا دورتموند عن طريق كل من دونالين مالين، ماكسيمليان بيير، جوليان برانتدت في الدقائق 25، 28 و30، فيما جاء هدف فولفسبورج عن طريق دينيس فافرو بالدقيقة 59.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج 

ترتيب بوروسيا دورتموند وفولفسبورج 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بروسيا دورتموند للنقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر. 
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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