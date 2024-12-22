خليجي 26، السعودية تخسر أمام البحرين 2-3 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - خليجي 26، فاز منتخب البحرين على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولي لدور المجموعات لمسابقة كأس الخليج 2024، المقامة بدولة الكويت.

جاءت ثلاثية البحرين عن طريق:" مهدي عبدالجبار، مهدي فيصل حميدان ومحمد جاسم مرهون في الدقائق 18، 37، 75.

فيما جاء هدفي السعودية عن طريق مصعب فهد الجوير وصالح الشهري من ركلتي جزاء في الدقائق 72 و85.

ويتواجد السعودية والبحرين في المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، رفقة العراق واليمن.

العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف نظيف

فاز منتخب العراق على نظيره اليمني بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جابر المبارك بالعاصمة الكويتية، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي.

سجل هدف العراق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 65 من اللقاء.



مجموعات كأس الخليج خليجي 26

ويشارك في بطولة كأس الخليج، 8 منتخبات، هي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن"، مقسمة على مجموعتين، كل أربعة منتخبات في مجموعة.



ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.



10 قنوات مجانية مفتوحة تنقل بطولة كأس الخليج 26

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