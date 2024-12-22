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الرياضة - 05:11 - قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42% - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:11 - قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42% - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:11 - قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، 0.42% إلى 31.22%، مقارنة بـ 31.64% في الأسبوع الماضي.

أظهرت نتائج عطاء أذون الخزانة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 273 يوما سجل 28.93%، مقابل 28.905% في عطاء الأسبوع الماضي.

متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما اليوم الأحد عند أدنى مستوياته منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، وجمعت وزارة المالية في العطاء اليوم حوالي 58.78 مليار جنيه، تتوزع بين 30.89 مليار جنيه في الأذون بأجل 9 أشهر، و27.89 مليار في الأذون بأجل 3 أشهر.

يعد انخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر هو الأول منذ مارس الماضي، ويأتي في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وسط ترجيح بأن يخيم قرار التثبيت على الاجتماع.

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر دون تغيير لخمسة اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد زيادتها 19% منذ مارس 2022.

اجتماع في البنك المركزي المصري

وتري إدارة البحوث في إتش سي للأوراق المالية، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، ذلك للحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي «أذون الخزانة - سندات الخزانة».

وأشارت اتش سي إلى نتائج آخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالإيجاب بنسبة 2.9% «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتها لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%، وتتوقع زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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