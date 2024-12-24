مشاهير العرب - شريف منير: صلاح جاهين صرف عليّ وخلاني أعدي لبر الأمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - كشف الفنان شريف منير، عن علاقته القوية بالشاعر والسيناريست الراحل صلاح جاهين.

وقال منير، خلال استضافته في برنامج« صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC»: «نصحني صلاح جاهين بمشاهدة أفلام كثيرة، وتعلمت منه الطيبة والكرم، كنت بأخذ منه حقن طيبة بدون ما يقصد، هو إنسان كريم جدًا لدرجة أنه لا يكون معه غير القليل جدًا، ومع ذلك يعطيه لمن يحتاجه».

وأضاف، أن جاهين تحمل مسئولية الإنفاق عليه في فترة من فترات حياته.

وتابع: «صرف عليَ في فترة من الفترات من حياتي، لما سقطت في الثانوية العامة بسبب المزيكا، صرف عليَ وعيشني وجعلني أعدي لبر الأمان، وأقدم في معهد الفنون المسرحية».

كما تطرق إلى الحديث عن أبرز الشخصيات الموسيقية التي أثرت في حياته، ذاكرًا منهم الفنان الراحل أحمد الحجار كمغني وملحن وعازف عود، والموسيقار الراحل عمار الشريعي الذي وصفه بالعبقري، لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير وعاش معه فترة طويلة من حياته، بل وعمل معه في فرقته الموسيقية في بداياته.

كما أشاد بالفنان علي الحجار كمغن متميز، والفنان مدحت صالح، مشيرا إلى أغنية «المليونيرات» التي قدمها مع الفنان مدحت صالح لا تزال تحدث تأثيرا كبيرا في مصر والوطن العربي حتى اليوم.

مسرحية شريف منير المقبلة

وكشف عن تحضيره لمسرحية جديدة مع الفنان مدحت صالح بعنوان «المليونيرات»، معربا عن تفاؤله بأنها ستكون عملا مميزًا، مشيرا إلى طموحه بتقديم أعمال وطنية بتوزيع موسيقي جديد «ميدلي» ضمن مشروعه الجديد فرقة «نوستالجيا».