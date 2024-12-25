قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك - أخبار كلمتك

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك - أخبار كلمتك

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها - أخبار كلمتك

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - الأسد: اعتنِ بوالديك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - الأسد: اعتنِ بوالديك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم - أخبار كلمتك

مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم - أخبار كلمتك

رئيس شيوخ القبائل: السيسي أعاد الأمل إلى سيناء وأهلها (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس شيوخ القبائل: السيسي أعاد الأمل إلى سيناء وأهلها (فيديو) - أخبار كلمتك

"تنمية التجارة الداخلية": تنفيذ 17 مشروعا استثماريا في 12 محافظة - أخبار كلمتك

"تنمية التجارة الداخلية": تنفيذ 17 مشروعا استثماريا في 12 محافظة - أخبار كلمتك

الحوثيون: سنضرب المصالح الأمريكية دون قيود حال الاعتداء على اليمن - أخبار كلمتك

الحوثيون: سنضرب المصالح الأمريكية دون قيود حال الاعتداء على اليمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - لاعب طلائع الجيش: نشعر بالحزن بسبب التعادل مع الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بارد نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بارد نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - رسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم - أخبار كلمتك

مؤلفة "توأم روحي" ترد على اتهامها باقتباس فكرة الفيلم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:20 صباحاً - أزمة فيلم توأم روحي، علقت السيناريست أماني التونسي، مؤلفة فيلم توأم روحي والذي قام ببطولته، حسن الرداد مع عائشة بن أحمد، على الأزمة المثارة بالوقت الحالي والتي أعادت الفيلم إلى حديث السوشيال ميديا رغم مرور 4 سنوات على عرضه، بعد اتهامها باقتباس فكرة العمل من رواية عابر للمؤلف محمد السيد رحمة، وإلزامها بدفع تعويض نصف مليون جنيه بموجب حكم المحكمة الاقتصادية.

 

وقالت أماني التونسي في تصريح خاص لكلمتك، إنها لا تعرف المؤلف محمد السيد والذي اتهمها بسرقة فكرة العمل من رواية له، مشيرة إلى أنه أثار الجدل من أجل المال والشهرة  لا أكثر على حد قولها، مضيفة أن الكتاب الذي كتبه وقت توقيعه كانت هي دخلت بالفعل تصوير فيلم توأم روحي.


وتابعت أماني التونسي: “هو أرسل عريضة الدعوة الذي قدمها ضدي واتهامي باقتباس فكرة فيلم توأم روحي من رواية به، إلى عنوان مقر لست متواجدة فيه لذلك أصدر القضاء حكم غيابي وهو استغل هذا الأمر”.

وأضافت: "الموضوع لم يحسم حتى الآن لأن هناك نقضًا ولأني لم أحصل على الفرصة بتقديم الأوراق التي تثبت بأني صاحبة فكرة فيلم توأم روحي.

وتابعت: لسه عندي حق الرد والقضية لسه فيها نقص وواثقة من القضاء خاصة أنني أملك جميع المستندات التي تثبت صحة كلامي وأن فكرة فيلم توأم روحي ملك لي ولم أقتبسها من رواية.

 

فيلم توأم روحي

والجدير بالذكر، أن فيلم توأم روحي هو التعاون الثاني بين أماني التونسي والمخرج عثمان أبو لبن بعد فيلم قصة حب، الذي قام ببطولته كل من، أحمد حاتم وهنا الزاهد، والذي كان هو الآخر يدور في إطار الرومانسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق