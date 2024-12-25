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مشاهير العرب - مثل الشعب البرازيلي.. مايا دياب تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مثل الشعب البرازيلي.. مايا دياب تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مثل الشعب البرازيلي.. مايا دياب تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - مايا دياب.. تصدرت الفنانة مايا دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عدة صورة تجمعها بابنتها ثناء احتفالهما بأعياد الكريسماس.

الفنانة مايا دياب تحتفل بالكريسماس

ونشرت الفنانة مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور برفقة ابنتها الشابة في أحدث ظهور لهما، وهى تحتفل بمناسبة أعياد الكريسماس وسط أجواء مليئة بالسعادة لقدوم العام العام الميلادي الجديد.

ارتداء الفنانة مايا دياب فستان أبيض

وارتدت مايا دياب فستاناً قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض مفتوح من الأمام، كما تحرص على أشغال مجموعة من الشمع والذى يظهر خلال الإطلالة، وهي مثل عادات البرازيل حيث تعرف دولة البرازيل بطقوسها بارتداء الملابس البيضاء في دخول العام الجديد التي يُعتقد أنها تجلب البركة والحظ الجيد.

مايا دياب
مايا دياب

ومن الناحية الجمالية اعتمدت النجمة مايا دياب على ترك شعرها الطويل مندسلا ليزيد من جمالها وتألقها، بالإضافة إلى وضع مكياج خفيفا هادئاً دون المبالغة فيه ليظهر ملامحها وجمالها الطبيعي.

مايا دياب
مايا دياب

آخر أعمال الفنانة مايا دياب

يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب هي أغنية «طاقة إيجابية» التي تعاونت من خلالها مع الشاعر محمد يحيى، والموسيقي خالد نبيل، و حققت الأغنية نجاحا كبيرا، بنسب مشاهدات مرتفعة منذ طرحها.

مايا دياب
مايا دياب

كلمات أغنية «طاقة إيجابية»:

مش عايزة سلبيات أنا عايزة طاقة إيجابية الفترة دي بالذات عايزة أفصل بس شوية عايزة اركب طیارات واسافر استمتع بالحياة واعیشھا بس لیا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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