مشاهير العرب - مراد مكرم يكشف الفرق بين الكريسماس ورأس السنة و7 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:06 مساءً - كشف الفنان مراد مكرم عن الفرق بين الاحتفال بـ الكريسماس والاحتفال بـ رأس السنة الميلادية، التي يخلط بينها عدد كبير من الناس.

الفرق بين الكريسماس ورأس السنة و7 يناير

وقال مكرم، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»: «ناس كتير من إخواتي مش فاهمين الفرق ما بين الكريسماس ورأس السنة و7 يناير».

وتابع: «خليني أشرح بطريقة مبسطة للي ما يعرفش، كريسماس هو احتفال الغربيين والشرقيين الكاثوليك بميلاد السيد المسيح حسب التوقيت الغربي، رأس السنة، ورغم إنه بداية السنة الميلادية، إلا إنه مش مناسبة دينية، هو مجرد بداية للسنة حسب التقويم العالمي».

واختتم مراد مكرم منشوره، قائلا: «أما 7 يناير فهو احتفال الشرقيين والغربيين الأرثوذوكس بميلاد السيد المسيح حسب التقويم الشرقي، أرجو إني أكون عرفت أبسط الموضوع».

آخر أعمال مراد مكرم

جدير بالذكر أن مراد مكرم كان قد شارك في مسلسل «سر إلهي» مع روجينا ومحمد ثروت ورنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال، وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.